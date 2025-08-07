Аль-Наср согласовал контракт с Иньиго Мартинесом, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Защитник расторг соглашение с Барселоной по взаимному согласию и переедет на Ближний Восток на правах свободного агента.

Аль-Наср предложил ему контракт до лета 2026 года с возможностью продления еще на один год. Благодаря этому трансферу Барселона высвободит 8 млн евро, которые должна была платить Мартинесу в качестве зарплаты. Каталонский клуб сможет использовать эти деньги для регистрации новых футболистов.

Мартинес играл за "блаугранас" с 2023 года. По итогам прошлого сезона он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

