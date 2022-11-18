"Месси – невероятный игрок, волшебный. Мы делим с ним сцену 16 лет. 16 лет, представьте себе. Он не мой друг в том смысле, как я понимаю это, когда человек бывает у меня дома или говорит со мной по телефону. Но Лионель мне как партнер по команде.

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Я уважаю, как он всегда говорит обо мне. Даже его жена и моя девушка уважают друг друга. Они обе из Аргентины. Ч то я могу сказать о Месси? Прекрасный парень, который делает очень хорошие вещи для футбола", – цитирует Роналду Manchester Evening News со ссылкой на интервью Пирсу Моргану.

Текущий сезон португалец и аргентинец проводят на полярных нотах – Месси феерит в ПСЖ, а Роналду близок к прощанию с МЮ из-за нехватки игрового времени и не всегда профессионального поведения.

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