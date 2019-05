Роналду ударил своего сына кубком по голове – малый оправился не сразу

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал героем курьезного инцидента после матча против Аталантиы в рамках 37 тура Серии А.

После матча, который завершился результативной ничьей на Ювентус Стэдиум, туринцам вручили чемпионский кубок. Роналду взял в руки трофей, чтобы сделать совместное фото вместе со своей семьей, однако едва не отправил в нокаут своего сына. Не заметив малого, португалец сильно заехал ему кубком по голове.

Криштиану-младший пришел в себя не сразу, но все же нашел силы улыбнуться для исторической фотографии. Его отец впервые в карь выиграл Кальчо.

Ronaldo & Jr. need their own tv show pic.twitter.com/PPIXINLjyw