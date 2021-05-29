"Спасибо, маэстро. Работать под вашим руководством было честью", – лаконично написал Роналду в своем Instagram.

Ювентус объявил об отставке Пирло

Отметим, что Криштиану впервые стал лучшим бомбардиром Серии А именно под руководством Пирло, отметившись 29 голами в 33 встречах чемпионата.

Напомним, что Ювентус за сезон работы Пирло получил Суперкубок и Кубок Италии, но провалился в Серии А и Лиге чемпионов, заняв 4 место в чемпионате и вылетев на стадии 1/8 финала соответственно.

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