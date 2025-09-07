Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду доволен стартом в отборе на ЧМ-2026.

"Селесао" на выезде разбили Армению 5:0, а их 40-летний лидер оформил дубль.

Мегаюбилеи Роналду и гол "скорпионом" Феликса в видеообзоре матча Армения – Португалия – 0:5

Роналду был лаконичным: "Первый шаг сделан". Капитану португальцев покорились очередные выдающиеся юбилеи – 140 голов за сборную и 1200 результативных действий в карьере.

В следующем туре отбора Роналду и компания будут гостить на поле Венгрии. Матч на будапештской Пушкаш Арене состоится 9 сентября.

Португалия сокрушила Армению в Ереване – Роналду оформил дубль, забив 942-й гол в карьере