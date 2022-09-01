Португалец постоянно раздавал советы Ральфу Рангнику, как правильно формировать состав, сообщает The Athletic.

Судьба Роналду определена – тренер МЮ публично заявил, где суперзвезда проведет следующий сезон

В частности, в феврале Роналду вместе с Погба и Вараном настаивал на исключении из основы Харри Магуайра, демонстрировавшего ужасающий футбол. Рангник ответил, что этот вопрос нельзя решать без личного присутствия капитана. Также Роналду просил перейти на схему с двумя форвардами, где его напарником должен стать Кавани.

Напомним, этим летом Роналду отчаянно пытался покинуть МЮ ради команды из ЛЧ, однако никто не отважился подписать 37-летнюю звезду.

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