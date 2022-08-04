У Манчестер Юнайтед большая дилемма с позицией центрфорварда перед началом сезона.

Антони Марсьяль травмировался и точно не сыграет в первом туре АПЛ против Брайтона, информирует The Athletic.

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У француза незначительные проблемы с подколенным сухожилием, на которые уйдет около 2 недель реабалитации. Именно Марсьяль рассматривался основным нападающим Манчестер Юнайтед для старта АПЛ. Форвард вернулся из провальной аренды в Севилье и ударно провел межсезонье – 3+1 в 5 спаррингах.

Травма Марсьяля может стать шансом для Криштиану Роналду. Португалец бунтовал все лето и явно хотел покинуть Юнайтед, однако сейчас у Эрика Тен Хага нет другого профильного центрфорварда, кроме 37-летнего ветерана.

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