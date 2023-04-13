Руди Гарсия больше не является наставником Аль-Насра. У Криштиану Роналду уже есть новый тренер.

Аль-Наср объявил о прекращении сотрудничества с Руди Гарсией, который возглавил команду летом 2022-го. Клуб и 59-летний француз попрощались по взаимному согласию, сообщает официальный Twitter Аль-Насра.

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Недавно появилась информация, что Криштиану Роналду недоволен тренировками Руди Гарсии. Португалец якобы пожаловался руководству на тренера. Понятно, что боссы приняли сторону капризного форварда, до прихода которого Аль-Наср уверенно лидировал в чемпионате. Сейчас Роналду и Ко отстают от Аль-Иттихада на три пункта.

Новым тренером Аль-Насра стал 49-летний хорват Динко Еличич, до сих пор возглавлявший команду U-19. Скорее всего, это временный вариант, а руководство клуба будет искать другого именитого тренера. Сообщалось, что саудиты заинтересованы в приглашении Жозе Моуринью.