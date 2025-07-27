Полузащитник Антони в ближайшее время может перейти в Аль-Наср.

Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, активно усиливается перед новым сезоном. Как сообщает FootMercato, клуб сделал предложение Манчестер Юнайтед по трансферу бразильского вингера Антони. Сумма сделки пока не разглашается.

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Антони – один из четырех игроков первой команды Манчестер Юнайтед, которые тренируются отдельно от основной группы. Вместе с Санчо, Маласией и Гарначо он не полетел на предсезонный тур в США. Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с бразильцем за 50–60 миллионов евро, хотя на старте лета фигурировали значительно более скромные оценки – от 22 до 34 миллионов евро.

Во второй половине прошлого сезона Антони выступал на правах аренды за Бетис, где снова напомнил о себе – 9 голов в 26 матчах значительно улучшили его реноме после трех неудачных сезонов на Олд Траффорд.

Аль-Наср также близок к оформлению трансфера Жоау Феликса. Согласно последним данным, с Челси согласована сделка на 30 миллионов евро, которая с бонусами может вырасти до 50 миллионов.

Саудовский клуб стремится вернуть себе титул чемпиона после третьего места в предыдущем сезоне.

Отметим, что Антони и Роналду были одноклубниками в Манчестер Юнайтед совсем недолго: бразилец присоединился к клубу в сентябре 2022 года, а португалец покинул его уже в ноябре того же года. Таким образом, их период сотрудничества длился всего несколько месяцев.

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