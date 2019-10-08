Роналду стоил заплаченных за него денег, а у Фелиша ничего нет, – Мейрелеш сравнил звездных португальцев

Бывший полузащитник сборной Португалии Рауль Мейрелеш поделился удивлением от трансферных сумм в современном футболе и сравнил нынешних звезд пиренейской команды Криштиану Роналду и Жоау Феликса.

"Нынешние цены в футболе меня удивляют, но, думаю, что в будущем будет еще хуже.

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Мы видим Криштиану Роналду, который віиграл все и стоил тех денег, которые за него заплатили. А у Фелиша же пока ничего нет. Но такие сейчас цены. Нам, футбольным фанатам, следует принять то, что Фелиш стоит этих денег и позволить ему доказывать свою ценность. Если выкладывать огромные суммы, деньги должны быть потрачены не зря", – цитирует Мейрелеша Mundo Deportivo.

Напомним, летом мадридский Атлетико заплатил за 19-летнего Жоау Фелиша 126 млн евро.

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