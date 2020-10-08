Грабитель не сумел много вынести из дома Роналду в Мадейре – исчезла игровая футболка Криштиану с его автографом и несколько мелких предметов.

Секс-скандал Роналду: дело об изнасиловании Майорги может быть возобновлено

Как сообщает Diário de Noticías Madeira, вор попал в дом, когда один из сотрудников открыл дверь гаража. В момент инцидента футболист находился в расположении сборной Португалии, а его девушка Джорджина Родригес участвовала в неделе моды, которая проходит в Париже.

Отметим, что Роналду приобрел два последних этажа в семиэтажном здании еще в 2015 году. В его доме есть два бассейна, джакузи и футбольное поле.

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