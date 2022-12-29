Саудовский Аль-Наср продолжает взрывать трансферный рынок – сразу после перехода Криштиану Роналду может состояться еще один топ-трансфер.

Переход Роналду в Аль-Наср станет реальностью 1 января, сообщает Marca. Португальца должны зарегистрировать в статусе игрока команды в течение нескольких дней.

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Впрочем, это не единственный суперзвездный трансфер – саудиты хотят убедить Серхио Рамоса присоединиться к Аль-Насру летом 2023 года. Испанец только в этом сезоне стал игроком основы в ПСЖ. Его контракт с парижанами завершается в конце этого сезона, поэтому Аль-Наср может убедить многолетнего капитана Реала перебраться на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Роналду подпишет с Аль-Насром контракт до 2025 года с ежегодным окладом в 200 миллионов евро. Пока у Криштиану нет клуба, поскольку он прекратил сотрудничество с Манчестер Юнайтед.

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