Роналду стал вторым лучшим бомбардиром сборных в истории

Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Марокко в матче 2 тура чемпионата мира 2018 года и приблизился к мировому рекорду.

Это его 4-й гол на ЧМ-2018 и 85-й забитый мяч за сборную Португалии. Теперь Криштиану обогнал венгра Ференца Пушкаша (84 гола) и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных.

Лучшим международным бомбардиром в мировом футболе остается иранец Али Даеи, который забил 109 мячей за свою национальную команду.

Таким образом, Роналду стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Для этого Криштиану понадобилось 152 матча в составе Португалии.

