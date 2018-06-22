toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Роналду стал вторым лучшим бомбардиром сборных в истории

20 июня 16:07 432 Читати українською
Роналду стал вторым лучшим бомбардиром сборных в истории
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Марокко в матче 2 тура чемпионата мира 2018 года и приблизился к мировому рекорду.

Это его 4-й гол на ЧМ-2018 и 85-й забитый мяч за сборную Португалии. Теперь Криштиану обогнал венгра Ференца Пушкаша (84 гола) и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных.

Лучшим международным бомбардиром в мировом футболе остается иранец Али Даеи, который забил 109 мячей за свою национальную команду.

Таким образом, Роналду стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Для этого Криштиану понадобилось 152 матча в составе Португалии.

Месси vs Роналду: кто лучше исполняет пенальти?

ЧМ-2018 2 тур

Португалия - Марокко: Среда 20 июня 2018

Португалия
Матч окончен
1 : 0
Марокко
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия - Марокко Португалия Португалия Ференц Пушкаш Рекорды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук