Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в составе национальной команды.

15 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Португалии разгромила Польшу (5:1).

910-й гол Роналду в видеообзоре матча Португалия – Польша – 5:1

Форвард Криштиану Роналду оформил дубль, забив свой 135-й мяч в составе национальной команды. Всего за карьеру он имеет на своем счету 910 голов.

Эта победа стала 132-й для 39-летнего португальца в матчах за сборную, что является рекордом в истории международного футбола. Предыдущий рекорд принадлежал Серхио Рамосу, который одержал 131 победу в составе сборной Испании.

Роналду для достижения этого показателя провел 215 матчей за национальную команду, тогда как Рамос сыграл 180 игр.

Cristiano Ronaldo now has the most wins in international football history ?



Cristiano Ronaldo (132)

Sergio Ramos (131)

Iker Casillas (121) pic.twitter.com/tIYgGrnVs5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 15, 2024

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