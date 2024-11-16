Роналду стал самым успешным игроком сборных, обогнав Рамоса
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в составе национальной команды.
15 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Португалии разгромила Польшу (5:1).
910-й гол Роналду в видеообзоре матча Португалия – Польша – 5:1
Форвард Криштиану Роналду оформил дубль, забив свой 135-й мяч в составе национальной команды. Всего за карьеру он имеет на своем счету 910 голов.
Эта победа стала 132-й для 39-летнего португальца в матчах за сборную, что является рекордом в истории международного футбола. Предыдущий рекорд принадлежал Серхио Рамосу, который одержал 131 победу в составе сборной Испании.
Роналду для достижения этого показателя провел 215 матчей за национальную команду, тогда как Рамос сыграл 180 игр.
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