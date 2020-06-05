Роналду стал первым футболистом-миллиардером – португалец повторил достижение двух знаменитых спортсменов

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает устанавливать достижения – в этот раз не на футбольном поле.

Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером. Португалец – первый футболист, которому покорилось такое достижение, информирует Forbes.

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Интересно, что зарплата Роналду составила 650 млн долларов, а остальные активы приходятся на спонсорские контракты. За последний год португалец заработал 105 млн долларов, что позволило ему подняться на четвертое место в списке самых богатых знаменитостей в 2020 году.

Добавим, что Криштиану стал лишь третьим спортсменом с таким достижением – ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.

Отметим, что в нынешнем сезоне Роналду сыграл в 22 матчах чемпионата Италии, в которых отметился 21 голом и отдал три результативные передачи.

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