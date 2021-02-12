Общее количество подписчиков звезды Юве Криштиану Роналду в соцсетях превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Bleacher Report.

Джорджина снялась в откровенной рекламе купальников – девушка Роналду является профессионалом своего дела

Больше всего за жизнью 36-летнего португальца следят в Instagram – 261 млн подписчиков, в Facebook – 148 млн, а в Twitter Криша читают более 91 млн пользователей. Таким образом Роналду становится самой популярной персоной в мире, ведь пока никто не может похвастаться такой армией фанатов в сети.

Напомним, в своей карьере Роналду успел поиграть за Спортинг Л, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.

"Кришталева пастка": французькі ЗМІ знищують Неймара, а той крутить роман з колишньою партнера Яремчука