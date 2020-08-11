Роналду стал "новичком" клуба из третьего дивизиона Мексики

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду нашел сенсационное место для продолжения карьеры, о котором сам не догадывался.

Скромная мексиканская Тласкала на своей странице в Twitter объявила о переходе звездного португальца.

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"Вы видели, как красиво выглядела бы форма "койотов" (прозвище клуба – прим.) на нашем командире Криштиану Роналду? Ребята, скажите кто-то Ювентусу ответить наконец на наши звонки", – написали остроумные мексиканцы под публикацией.

Добавим, что Тласкала возглавляет Группу 2 в Лиге Премьер, которая является третьим по силе дивизионом Мексики.

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