Роналду стал "новичком" клуба из третьего дивизиона Мексики

Скромная мексиканская Тласкала на своей странице в Twitter объявила о переходе звездного португальца.
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"Вы видели, как красиво выглядела бы форма "койотов" (прозвище клуба – прим.) на нашем командире Криштиану Роналду? Ребята, скажите кто-то Ювентусу ответить наконец на наши звонки", – написали остроумные мексиканцы под публикацией.
Добавим, что Тласкала возглавляет Группу 2 в Лиге Премьер, которая является третьим по силе дивизионом Мексики.
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