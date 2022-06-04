Болельщики Манчестер Юнайтед отдали свои голоса именно за португальского форварда. Соответственно, Криштиану получил приз имени Мэтта Басби, который вручается лучшему футболисту манкунианцев в сезоне по версии фанатов. Это уже 4-я такая награда в коллекции Роналду, информирует официальный сайт МЮ.

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Ранее CR7 получал ее по итогам трех кампаний – 2003/04, 2006/07 и 2007/08. По этому показателю Роналду сравнялся с Давидом Де Хеа, тоже трижды подряд становившимся игроком года в Ман Юнайтед.

Второе место в голосовании занял Давид Де Хеа, третим финишировал Фред.

Этот "трофей" стал единственным для 37-летнего португальца по итогам сезона 2021/22 (если не учитывать 5 раз, когда Роналду стал игроком месяца). Манчестер Юнайтед, несмотря на большие ожидания, не сумел выиграть ничего, провалившись во всех турнирах. Не помогли и показатели Криштиану – 39 матчей, 24 гола, 3 ассиста.

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