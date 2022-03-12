Второй гол в ворота Тоттенхэма стал 806-м для Роналду в его карьере, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в официальных матчах, сообщает B/R Football.

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Предыдущим рекордсменом был чех Йозеф Бицан, забивший 805 мячей в поединках за сборную и клуб (по данным ФИФА – прим.). При этом Чешская футбольная ассоциация утверждает, что Бицан отметился 821 голом в официальных матчах.

В текущем сезоне Криштиану провел 31 матч за Манчестер Юнайтед, у которых забил 17 голов и отдал 3 ассиста.

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