Перед началом финала Евро-2020 Италия – Англия Криштиану Роналду лидировал в списке лучших снайперов чемпионата. Форвард сборной Португалии забил 5 голов в 4-х поединках. Столько же у чеха Патрика Шика – правда, в 5-ти сыгранных матчах. Но именно Криштиану Роналду был выше в рейтинге, ведь имел в своем активе один голевой пас против нуля у чешского нападающего. Именно ассисты играют роль в случае одинакового количества голов.

Италия – Англия – видео голов

Карим Бензема (Франция), Эмиль Форсберг (Швеция), Харри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия) забили по 4 гола. Только англичанин имел реальный шанс обогнать Роналду, но для этого предстояло забить хотя бы 2 гола в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Сделать этого Кейн не смог – соответственно, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2020.

Список лучших бомбардиров Евро-2020

Криштиану Роналду (Португалия) – 5 голов

Патрик Шик (Чехия) – 5 голов

Карим Бензема (Франция) – 4 гола

Эмиль Форсберг (Швеция) – 4 гола

Ромелу Лукаку (Бельгия) – 4 гола

Харри Кейн (Англия) – 4 гола

Каспер Дольберг (Дания) – 3 гола

Джердан Шакири (Швейцария) – 3 гола

Рахим Стерлинг (Англия) – 3 гола

Альваро Мората (Испания) – 3 гола

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 3 гола

Роберт Левандовски (Польша) – 3 гола.

Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти