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Роналду стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

13:42 42 Читати українською
Роналду стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Гол нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в ворота Манчестер Юнайтед стал лучшим в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В голосовании португалец опередил Милана Павкова (Црвена Звезда), Рахима Стерлинга (Манчестер Сити) и Отавио (Порту).

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Стоит заметить, что этот гол Криштиану не помог Ювентусу обыграть Манчестер Юнайтед. Манкунианцы сумели вырвать победу перед самым финальным свистком.

Лига чемпионов4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Среда 07 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Ювентус Ювентус Лига чемпионов Видеоновости Ювентус - Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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