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Роналду срочно вылетел в Португалию из-за ухудшения состояния здоровья матери

16:41 144 Читати українською
Роналду срочно вылетел в Португалию из-за ухудшения состояния здоровья матери
Криштиану Роналду / Tuttosport

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду покинул Турин и вылетел на родину, где в больницу попала его мать.

Звездный португалец прервал подготовку к завтрашнему матчу против Милана в полуфинале Кубка Италии, информирует O Jogo. Скорее всего, он пропустит матч против "россонери".

Мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт

Напомним, мама португальского футболиста, Мария Долореш душ Сантуш Авейру, сегодня утром попала в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас она находится под наблюдением врачей. По последним сообщениям, состояние 65-летней женщины стабильное, она находится в сознании.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Мария Долорес Авейру
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