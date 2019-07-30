Роналду сравнил трансферную политику Барселоны и Реала

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду неожиданно нашел несколько хороших слов о Барселоне.

"Я вижу Барселону снова очень сильной. Каталонцы очень хорошо усилились – Де Йонг, Гризманн, как и в прошлом году с Коутиньо, Дембеле... Это будет одна из лучших команд в мире.

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Также, как и Реал Мадрид, с Азаром, Йовичем, Менди. Я прекрасно знаю о Мадриде, потому что я оставил здесь часть себя, у меня остались друзья здесь, это клуб, с которым я выиграл больше всего трофеев, и я уверен на 100%, они проведут замечательный сезон", – цитирует Роналду Marca.

Напомним, Криштиану променял Реал на Ювентус летом 2018 года. Туринцы заплатили за 34-летнего португальца около 100 млн евро.

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