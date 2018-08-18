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Роналду спел на "посвящении" Ювентуса

09:45 126 Читати українською
Роналду спел на "посвящении" Ювентуса
Криштиану Роналду / Фото AFP

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продемонстрировал свои вокальные данные.

Криштиану Роналду показал, что не только умеет играть в футбол, а и петь.

33-летний нападающий спел во время ужина с командой и тренерским штабом, тем самым пройдя традиционное посвящение Ювентуса.

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Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

Сегодня, 18 августа, португалец может дебютировать за новую команду в матче Серии А против Кьево.

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Кьево - Ювентус: Суббота 18 августа 2018

Кьево
до матча
6
час
:
51
мин
Ювентус
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Ювентус Ювентус Италия Кьево - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду футбольные курьёзы Видеоновости
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