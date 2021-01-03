Форвард Ювентуса Криштиану Роналду собирает все больше поклонников в сети.

Криштиану Роналду покорилась отметка в 250 млн подписчиков в Instagram, что является рекордом среди все зарегистрированных людей, сообщает Daily Mail.

Яремчук намекает, Роналду мотивирует, а дети Мораеса, похоже, скучают по Украине – как футбольный мир встретил Новый год

На второй строчке рейтинга расположилась американская певица Ариана Гранде, на которую подписаны 214 млн человек, а замыкает тройку актер Дуэйн Джонсон – 209 млн. Для сравнения можно отметить, что у Лионеля Месси 175 млн подписчиков.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 10 матчей, в которых отметился 12-ю голами.

FIFA The Best 2020: Месси "определился" с новым клубом, унизил тер Штегена и получил нож в спину, а Роналду – лицемер?