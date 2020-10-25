Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сильно рискует не сыграть в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Новый тест на COVID-19 обнаружил болезнь в организме Роналду. Португалец точно пропустит сегодняшний матч Ювентуса против Вероны.

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Однако, по информации Tuttosport, Криштиану все еще может сыграть в матче против Барселоны в Лиге чемпионов – для этого ему необходимо сдать отрицательный тест, который позволит клубу включить своего форварда в заявку на матч.

К слову, Роналду сыграл лишь в 2 матчах текущего сезона за Ювентус, записав в свой актив 3 гола.

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