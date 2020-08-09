Роналду снова против Месси – УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА определила четверку лучших игроков на этой неделе в рамках матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В список номинантов попали извечные противники на футбольном поле: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалец оформил дубль в матче с Лионом, однако это не помогло его команде пройти дальше. Аргентинец отличился шедевральным голом из-под орды защитников и уверенно отыграл весь поединок.

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Также на звание лучшего игрока недели претендуют Кайл Уокер, который удачно сыграл матч против Реала, и Роберт Левандовски, который в очередной раз стал героем в противостоянии с Челси.

За фаворитов среди этих претендентов можно, как всегда, проголосовать на официальном сайте УЕФА.

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