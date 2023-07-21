Бенфика разгромила Аль-Наср (4:1) в товарищеском матче. Читайте отчет об игре и смотрите видеообзор в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Бенфика – Аль-Наср – 4:1

Голы: Ди Мария, 23, Гонсалу Рамуш 31, 39, Шельдеруп, 68 – Аль Ганнам, 42

Бенфика вышла вперед на 23 минуте – Ди Мария получил мяч в штрафной и красиво перебросил вратаря. Рамуш повторил своего одноклубника на 31 минуте – защитник пытался вынести мяч с линии, но сделал это слишком поздно.

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Еще до перерыва Гонсалу Рамуш оформил дубль, на этот раз точно пробив в дальний угол. Аль Ганнам точным ударом в девятку забил гол престижа для Аль-Насра еще в первой половине. А после перерыва Шельдруп замкнул дальнюю штангу, установив окончательный счет – 4:1.

Заметим, что это уже второе подряд поражение Аль-Насра в товарищеских встречах с европейскими командами – перед этим Сельта наказала команду Роналду со счетом 5:0.

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