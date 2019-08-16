Роналду снялся в рекламе азиатского магазина – забавное видео набиретает огромную популярность

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в экстравагантной рекламе малазийской сети онлайн-магазинов Shopee.

По сюжету ролика Роналду забивает классным ударом со штрафного, после чего бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. К удивлению португальца, зрители игнорируют происходящее на поле -– болельщики не отводят глаз от экранов своих смартфонов с запущенным на них приложением Shopee.

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После этого ошарашенный Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с изображением логотипа магазина. Форма на игроке в ту же секунду меняется на экипировку компании, заставляет Роналду танцевать от радости.

Видеоролик уже стал вирусным, собрав более 3,5 млн просмотров.

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