Голкипер Давид Де Хеа и нападающий Криштиану Роналду стали творцами победы Манчестер Юнайтед над лондонским Вест Хэмом в 5-м туре английской Премьер-лиги.

Португальский форвард забил в первом тайме, а испанский вратарь парировал пенальти в добавленное арбитром время.

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На 90+5-й минуте Де Хеа отразил удар Марка Нобла с отметки. Позже оказалось, что к сэйву своеобразно приложился Роналду. Объективы камер зафиксировали, как 5-кратный обладатель "Золотого мяча" перед ударом показал голкиперу, в какой угол будет пробивать Нобл. Испанец прислушался к совету и справился с выстрелом ветерана.

К слову, в последний раз Давид Де Хеа парировал одиннадцатиметровый в рамках АПЛ в октябре 2014-го. Тогда он взял удар Лейтона Бэйнса из Эвертона.

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