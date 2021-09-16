Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не сумел с первого раза успешно выбрать себе дом.

После перехода в АПЛ Роналду перевез в Англию всю семью, однако очень быстро пришлось менять место жительства. Апартаменты стоимостью в 6 млн фунтов не устроили португальца, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, одной из главных причин, заставивших семью футболиста переехать стали овцы. Дом расположен среди холмистых полей, где выпасают этих животных. Овцы банально мешали людям нормально спать. Кроме того, Криштиану остался недоволен системой безопасности.

"Роналду – настоящий профессионал, который уделяет большое внимание отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут", – цитирует собственный источник The Sun. Отмечается, что футболисту уже подобрали новый дом, который, правда, вдвое дешевле предыдущего.

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