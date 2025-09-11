Матч Венгрия – Португалия в отборе на ЧМ-2026 подарил кинематографическую историю.

16 лет назад Доминик Собослай был одним из детей, которые выводили сборную Португалии на матч отбора ЧМ-2010. Тогда венгр впервые вживую пересекся со своим кумиром Криштиану Роналду.

Недавно состоялась новая встреча. Собослай в статусе звезды Ливерпуля и капитана венгров уже стоял с Роналду на равных.

Правда, победу в Будапеште все же одержали португальцы (3:2), а Криш забил один из голов.

После финального свистка Собослая постигла еще одна неудача. Доминик рассчитывал получить футболку кумира, однако Роналду ранее обменялся с другим игроком сборной Венгрии.

Криштиану быстро исправил ситуацию. Он зашел в раздевалку соперников, извинился перед Собослаем и пообещал приберечь футболку 14 октября – тогда команды встретятся еще раз в Лиссабоне.

Szoboszlai gave his shirt to Cristiano after the game, but Ronaldo had already swapped his. He promised to return the favor in Portugal next month.



???????.



@NSOnline pic.twitter.com/mJPrZCQlVp — 433 (@433) September 10, 2025

