Роналду случайно разбил детскую мечту звезды Ливерпуля – Кришу пришлось извиняться (ВИДЕО)
Матч Венгрия – Португалия в отборе на ЧМ-2026 подарил кинематографическую историю.
16 лет назад Доминик Собослай был одним из детей, которые выводили сборную Португалии на матч отбора ЧМ-2010. Тогда венгр впервые вживую пересекся со своим кумиром Криштиану Роналду.
"Он был влюблен в Роналду": мама Мбаппе рассказала о встрече сына с Зиданом и восхищением Криштиану
Недавно состоялась новая встреча. Собослай в статусе звезды Ливерпуля и капитана венгров уже стоял с Роналду на равных.
Правда, победу в Будапеште все же одержали португальцы (3:2), а Криш забил один из голов.
После финального свистка Собослая постигла еще одна неудача. Доминик рассчитывал получить футболку кумира, однако Роналду ранее обменялся с другим игроком сборной Венгрии.
Криштиану быстро исправил ситуацию. Он зашел в раздевалку соперников, извинился перед Собослаем и пообещал приберечь футболку 14 октября – тогда команды встретятся еще раз в Лиссабоне.
Норвегия с пента-триком Холанда разорвала Молдову, Луческу и Ко упустили победу над Кипром, очередной гол Роналду