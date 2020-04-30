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Роналду сливает информацию о болезни Дибалы, не желая возвращаться в Ювентус

15:42 84 Читати українською
Роналду сливает информацию о болезни Дибалы, не желая возвращаться в Ювентус
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не хочет возвращаться в Италию, охваченную пандемией коронавируса.

Португальский форвард продолжает свое пребывание на родной Мадейре вместе с семьей, хотя итальянская пресса прогнозировала возвращение Криштиану в расположение Ювентуса еще несколько дней назад.

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По информации Il Corriere dello Sport, Роналду использовал болезнь своего одноклубника Пауло Дибалы, чтобы отложить свое возвращение. Издание утверждает, что именно португалец "слил" в СМИ информацию, что аргентинец в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус, а в целом не может вылечиться уже больше месяца. Таким образом, Роналду пытается оправдать свое пребывание на родине, хотя Ювентус уже призвал своих легионеров возвращаться в Италию, где все еще надеются возобновить розыгрыш нынешнего сезона.

К слову, в Италии с 4 мая позволили спортсменам проводить индивидуальные тренировки. Если не будет осложнений, то 18 числа начнутся командные занятия. На Апеннинах надеются, что рестарт Серии А состоится в конце весны или в первой половине июня.

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Теги
Италия коронавирус Пауло Дибала Пауло Дибала Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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