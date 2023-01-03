Криштиану Роналду допустил ошибку во время первого публичного выступления в статусе игрока Аль-Насра.

Сегодня саудовский клуб помпезно представил своего звездного новичка. Роналду отвечал на вопросы журналистов и не смог избежать маленького географического прокола.

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"Для меня нет ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Если честно, меня не интересует мнение других людей по этому поводу", – заявил Роналду с максимально серьезным лицом.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Для 37-летнего португальца не должно стать проблемой нанять элитного учителя географии. По неофициальным данным, годовая зарплата форварда в Аль-Насре будет составлять 200 миллионов долларов.

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