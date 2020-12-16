"Мы используем все наши таланты, чтобы сохранить Месси. Роналду уходил из Реала при других обстоятельствах, случай Лео – уникальный. Он войдет в число немногих футболистов, которые играли только за один клуб, как Пеле.

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Месси думает не только о деньгах. С финансовой точки зрения это будет хорошее предложение, но мы не будем стремиться к тому, что могут предложить другие клубы. У нас очень хорошие отношения с Лео. Он хочет играть за Барселону и, уверен, ждет предложения от нового президента.

И его решение, прежде всего, будет зависеть от конкурентоспособности состава. И если мне придется делать ему предложение, я выполню все обещания. Мне повезло, потому что Месси мне доверяет. Но сейчас не время говорить о нем. Для этого мне нужно стать президентом", – сказал Лапорта в эфире Radio MARCA.

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