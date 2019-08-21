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Роналду: Сегодня даже тот, кто ничего не показал, может перейти за 100 млн евро

12:38 14 Читати українською
Роналду: Сегодня даже тот, кто ничего не показал, может перейти за 100 млн евро
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду раскритиковал современные реалии футбола с высокими ценами на игроков.

"Трудно делать подсчеты в современном футболе. Клубы рискуют, и футбольная индустрия стала другая.

Роналду может завершить карьеру в следующем году

Если оставить в стороне Жоау Фелиш, каждый игрок может перейти за 100 млн евро, даже ничего не показав.

В футболе стало больше денег. Центральный защитник и голкипер могут перейти за 70 или 80 млн евро.

Я не согласен с такими реалиями, но это мир, в котором мы живем, и надо это принять", – сказал Роналду TV1.

Сам португалец перебрался в Ювентус из Реала за 117 млн ​​евро и зарабатывает 30 млн евро в год. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" уже стал победителем Серии А.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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