Перед поединком группового этапа Лиги чемпионов Янг Бойз – Манчестер Юнайтед случился неприятный инцидент.

Роналду ударом сбил девушку-стюарда на разминке – Криш отличился благородным поступком, а "жертва" не была напрасной

Во время разминки звезда гостей Криштиану Роналду мощно пробил по воротам, но попал в женщину-стюарда. Выстрел португальца мгновенно повалил стюарда на землю. Когда вокруг нее собрались коллеги, подошел и сам португалец, но в то время пострадавшая вряд ли понимала, что у нее просит прощения один из лучших футболистов в истории.

Роналду после игры нашел женщину и подарил ей свою футболку, в которой забил первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Стюард была в восторге от счастья, в отличие от Роналду, который с мрачным видом покидал поле, ведь его команда безвольно проиграла на последних минутах (1:2).

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью