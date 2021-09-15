Роналду сделал замечательный подарок стюарду, которого "нокаутировал" – после матча женщина была счастливее за форварда
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду извинился перед своей "жертвой".
Перед поединком группового этапа Лиги чемпионов Янг Бойз – Манчестер Юнайтед случился неприятный инцидент.
Роналду ударом сбил девушку-стюарда на разминке – Криш отличился благородным поступком, а "жертва" не была напрасной
Во время разминки звезда гостей Криштиану Роналду мощно пробил по воротам, но попал в женщину-стюарда. Выстрел португальца мгновенно повалил стюарда на землю. Когда вокруг нее собрались коллеги, подошел и сам португалец, но в то время пострадавшая вряд ли понимала, что у нее просит прощения один из лучших футболистов в истории.
Роналду после игры нашел женщину и подарил ей свою футболку, в которой забил первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Стюард была в восторге от счастья, в отличие от Роналду, который с мрачным видом покидал поле, ведь его команда безвольно проиграла на последних минутах (1:2).
Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью