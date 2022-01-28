Звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не перестает удивлять свою возлюбленную.

27 января аргентинская модель Джорджина Родригес праздновала 28-летие. Криштиану Роналду решил поздравить свою девушку необычным и дорогим образом.

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Видеоролик с именинницей транслировали на самой высокой башне мира Бурдж-Халифа, расположенной в городе Дубай, ОАЭ. "С днем рождения, любовь моя", – написал Криштиану в Instagram.

Напомним, Роналду и Родригес вместе с 2016-го. Сейчас пара воспитывает 4-х детей, а девушка беременна еще двойней.

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