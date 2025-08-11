В свои 40 лет Криштиану Роналду – счастливый и успешный человек. Звезда футбола и бизнесмен, португалец также является отцом пятерых детей, двое из которых – от отношений с Джорджиной Родригес, с которой он прожил несколько лет.

Пара решила сделать следующий шаг и связать себя узами брака. В этот понедельник 31-летняя женщина опубликовала в социальных сетях фотографию огромного бриллиантового кольца с подписью: "Да, согласна. В этой жизни и во всех других моих жизнях".