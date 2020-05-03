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Роналду сделал своей матери роскошный подарок – щедрость португальца не имеет границ

14:08 156 Читати українською
Роналду сделал своей матери роскошный подарок – щедрость португальца не имеет границ
Мария Долорес с сыном и внуком / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии порадовал свою маму Марию Долорес ценным подарком.

В первое воскресенья мая в Португалии отмечают День матери. По этому случаю Мария Долорес получила от своих детей роскошный мерседес.

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Фотографией с автомобилем мать Криштиану Роналду поделилась на своей странице в Инстаграм, добавив подпись: "Спасибо моим детям за этот подарок».

Напомним, 65-летняя Мария 3 марта перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. За неделю его состояние улучшилось и она была переведена в госпиталь на Мадейре. Сейчас женщина находится с остальными членами семьи в своем доме на карантине.

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Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру
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