Роналду сделал роскошную инвестицию на 18 млн фунтов – намек на следующий клуб
Средние футбольные результаты не мешают Криштиану Роналду продолжать жить на широкую ногу.
Звезда Манчестер Юнайтед приобрёл роскошный дом в родной Португалии, сообщает The Sun. Общая стоимость объекта вместе с индивидуальным ремонтом составит 18 млн фунтов, что делает эту недвижимость самой дорогой во всей стране.
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Дом расположен в 40 минутах езды от Лиссабона. Это трехэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров. Рядом есть сад и огромный бассейн. Ожидается, что все работы будут завершены в начале 2023 года.
Такая инвестиция может намекать на желание Роналду вернуться в родной Спортинг. Контракт с МЮ истекает летом, а нынешнее положение 37-летнего ветерана вряд ли подталкивает оставаться на Олд Траффорд.
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