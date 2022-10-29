Роналду со своей любимой Джорджиной / Фото из открытых источников

Звезда Манчестер Юнайтед приобрёл роскошный дом в родной Португалии, сообщает The Sun. Общая стоимость объекта вместе с индивидуальным ремонтом составит 18 млн фунтов, что делает эту недвижимость самой дорогой во всей стране.

Роналду установил антирекорд результативности в Лиге Европы 2022/23

Дом расположен в 40 минутах езды от Лиссабона. Это трехэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров. Рядом есть сад и огромный бассейн. Ожидается, что все работы будут завершены в начале 2023 года.

Такая инвестиция может намекать на желание Роналду вернуться в родной Спортинг. Контракт с МЮ истекает летом, а нынешнее положение 37-летнего ветерана вряд ли подталкивает оставаться на Олд Траффорд.

Золотая жила Динамо, сравнение с Роналду и страшная статистика – Луческу идет против всех, а Суркис тонко угрожает