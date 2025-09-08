Бывший игрок сборной Азербайджана Заур Рамазанов поделился ожиданиями перед игрой против Украины в отборе к ЧМ-2026.

– Чего ждать от игры с Украиной?

– Обычно я всегда имею надежды, но после последней встречи и этого не осталось. Я, конечно, пойду на стадион поддержать команду. Но уже ничего не жду. Украина уступила Франции со счетом 0:2, но играла в футбол.

Сборная Украины провела тренировку перед вторым матчем отбора на ЧМ-2026 – далее Азербайджан

– А не жалко ли 2 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта с португальским тренером Фернанду Сантушем?

– Нам не привыкать к этому. Двумя миллионами больше, двумя – меньше. Лучше сейчас заплатить 2 млн евро, чем играть на нервах десяти миллионов людей. А в будущем нужно менять подход к выбору тренера в национальную команду. Нужен энергичный специалист, который голоден к победам и хочет идти вперед.

Зачем мы обманываем себя победой на Евро-2016. Роналду сделал его чемпионом Европы, а не он Роналду. Даже если бы я был главным тренером той сборной Португалии, то она все равно выиграла бы Евро.

– Может, после матча с Украиной его уволят?

– Даже если победим, надо попрощаться с Сантушем. Все это будет лишь обман, – цитирует Заура Рамазанова Azerisport.

Напомним, что матч Азербайджан – Украина состоится уже 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

