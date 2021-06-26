Роналду с волосами рок-звезды, усач Мбаппе и толстый Доннарумма – смешные фотографии звезд Евро в стиле 80-х
23:41 - Читати українською
Топовые футболисты чемпионата Европы "перенеслись" на 40 лет назад и примеряли эффектные образы.
Ресурс OneFootball пофантазировал на тему, как могли выглядеть звезды современности в 1980-х.
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Криштиану Роналду получил эспаньолку и пышные волосы в стиле рок-звезды. Килиану Мбаппе "дорисовали" элегантные усики и кудри. Джанлуиджи Доннарумма добавил не только в растительности на лице, но и в килограммах.
Добавим, что сегодня стартовал плей-офф Евро, а финал запланирован на 11 июля.
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