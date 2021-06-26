Топовые футболисты чемпионата Европы "перенеслись" на 40 лет назад и примеряли эффектные образы.

Ресурс OneFootball пофантазировал на тему, как могли выглядеть звезды современности в 1980-х.

"Роналду всегда ест одно и то же": игрок Ювентуса раскрыл скромный рацион португальца

Криштиану Роналду получил эспаньолку и пышные волосы в стиле рок-звезды. Килиану Мбаппе "дорисовали" элегантные усики и кудри. Джанлуиджи Доннарумма добавил не только в растительности на лице, но и в килограммах.

Добавим, что сегодня стартовал плей-офф Евро, а финал запланирован на 11 июля.

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