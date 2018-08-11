Роналду: С детства мечтал сыграть за Ювентус

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился впечатлениями от пребывания в туринском клубе.

"Чувствую себя прекрасно. Все хорошо. Люди, фанаты, тренерский штаб очень хорошо относятся ко мне. Я рад и счастлив. Ювентус – великий клуб. С детства следил за этой командой и надеялся однажды сыграть за Юве. Теперь я выступаю за один из лучших клубов мира.

Не было конкретного момента, когда я принял решение. Мы играли раньше против Ювентуса несколько раз, и я почувствовал, что итальянским болельщикам нравится Криштиану. Это самый большой клуб в Италии и один из крупнейших в мире, поэтому решение было легким. Ювентус – невероятная команда.

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В четвертьфинале Лиги чемпионов против туринцев я забил мяч и увидел, как весь стадион аплодировал мне. Это было невероятное чувство. Сначала это поразило меня. Я следил и раньше Ювентусом, но с тех пор он начал нравиться мне еще больше. Не скажу, что это был ключевой момент, но каждая деталь важна. Конечно, когда тебя любят фанаты, ощущения совсем другие. Спасибо всем за поддержку. Моя задача – показать свою лучшую игру и помочь команде. Это моя работа, и я буду наслаждаться временем в Ювентусе.

О первом голе не думаю – это случится естественным образом.

Просто хочу быть в хорошей форме, помогать команде и выигрывать трофеи. Я знаю Серию А, потому что смотрел ее по телевизору. Надеюсь, я быстро адаптируюсь. Хочу начать сезон лучше. Буду выкладываться по полной, и вместе мы возьмем много титулов", – цитирует Роналду Juventus TV.

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