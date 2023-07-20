Nike может расторгнуть 10-летний контракт с Криштиану Роналду, благодаря которому португалец зарабатывает не менее 17 млн евро в год. Как информирует Mundo Deportivo, в товарищеском матче Аль-Насра с Сельтой португальский форвард играл в щитках от Adidas модели X Pro.

Роналду испытал эпичное унижение – экс-тренер Шахтера получил 0:5 в дебютном матче

Роналду является лицом Nike с 2003 года и обычно использует щитки именно этой фирмы. Причина, по которой Криштиану надел щитки фирмы-конкурента, на данный момент неизвестна.

Аль-Наср уступил Сельте со счётом 0:5, сам Роналду сыграл только в первом тайме.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків