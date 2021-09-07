Звездный новичок "красных дьяволов" будет иметь слишком мало времени на подготовку, информирует The Sun.

Роналду легко превзошел Месси и других легенд спорта по продажам футболок – новичку МЮ хватило нескольких часов

Роналду заранее покинул расположение сборной Португалии, однако его изоляция продлится до четверга (9 сентября). Форвард успеет провести лишь одну тренировку перед поединком 4 тура АПЛ против Ньюкасла (11 сентября). Вероятно, Сульшер прибережет 36-летнюю звезду, максимум выпустив его на замену.

Напомним, Роналду вернулся к "красным дьяволам", за которых выступал в 2003-2009 годах. Юнайтед заплатил Ювентусу за португальского нападающего 15 млн евро с бонусами на 8 млн.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба