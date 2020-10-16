Роналду резко отреагировал на заявление итальянского министра о нарушении карантина португальцем
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о состоянии своего здоровья и ответил министру спорта Италии Винченцо Спадафора о соблюдении карантина из-за COVID-19.
"Я в порядке, у меня нет симптомов. Я хорошо спал прошлой ночью. Спасибо за ваши сообщения. Надеюсь вскоре вернуться к тренировкам.
Роналду нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин с COVID-19 – Ювентус вступился за португальца
Нарушение протокола коронавируса? Это ложь, я ничего не нарушал. Согласовав все с Ювентусом и сборной Португалии, мы сделали все согласно предписаниям. Мужчина в Италии, имя которого я не называю, сказал, что я не уважаю правила, но это неправда. Я ни с кем не контактировал, даже в Турине.
Моя семья живет на другом этаже дома, так что мы не можем контактировать. Но, если вы положительно мыслите, то никаких проблем нет", – приводит слова Роналду Goal.
Напомним, Роналду подхватил коронавирус в лагере сборной Португалии, после чего вернулся в Турин, где сейчас находится на самоизоляции.
Ювентус грозит галактическому проекту Реала – соперник Динамо может оформить рекордный трансфер, обменяв Роналду