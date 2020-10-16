"Я в порядке, у меня нет симптомов. Я хорошо спал прошлой ночью. Спасибо за ваши сообщения. Надеюсь вскоре вернуться к тренировкам.

Роналду нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин с COVID-19 – Ювентус вступился за португальца

Нарушение протокола коронавируса? Это ложь, я ничего не нарушал. Согласовав все с Ювентусом и сборной Португалии, мы сделали все согласно предписаниям. Мужчина в Италии, имя которого я не называю, сказал, что я не уважаю правила, но это неправда. Я ни с кем не контактировал, даже в Турине.

Моя семья живет на другом этаже дома, так что мы не можем контактировать. Но, если вы положительно мыслите, то никаких проблем нет", – приводит слова Роналду Goal.

Напомним, Роналду подхватил коронавирус в лагере сборной Португалии, после чего вернулся в Турин, где сейчас находится на самоизоляции.

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