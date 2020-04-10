Роналду решил вернуться в Турин – известна дата

Серия А постепенно готовится к рестарту. Команды пытаются подойти к возобновлению в наилучшей форме.

Уже есть и рекомендации, как доигрывать сезон. По мнению врачей, командам с игроками и штабом нужно будет находиться всем вместе на базе, чтобы избежать заражения извне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Роналду провел тренировку на родной Мадейре

По информации издания, именно поэтому легионеры Ювентуса, которых клуб отпустил домой, будут возвращаться в Италию.

В частности Криштиану Роналду, который активно тренируется у себя дома, на Мадейре, планирует вернуться в Турин на следующей неделе, сразу после Пасхи. Уже в расположении Ювентуса в компании своих одноклубников португалец продолжит готовиться к возобновлению сезона.

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