Отдельные члены руководства клуба настаивают на продаже 37-летнего португальца летом, сообщает Daily Mail.

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Возвращение Роналду не принесло никакого спортивного прогресса. Манчестер Юнайтед потерял надежды на любой титул, а сам форвард перестал регулярно забивать и вляпался в скандал. Приход Эрика Тен Хага на тренерский мостик может стать приговором для Криштиану. Нидерландец – адепт железной дисциплины и энергозатратного футбола, в который не слишком вписывается одиозный ветеран.

Напомним, действующий контракт Роналду рассчитан до лета 2023-го, однако есть опция продления еще на год.

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