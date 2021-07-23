"Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами.

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Да, переход из Спортинга в Манчестер Юнайтед – это самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, очевидно. Моя семья осталась на Мадейре, а я уехал", – цитирует Роналду besoccer.

Напомним, Криштиану начинал свою карьеру именно в Спортинге, а в августе 2003-го перебрался в МЮ. За "красных дьяволов" звездный бомбардир провел 292 поединка (118 голов и 69 ассистов).

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